Fisioterapista dalle mani lunghe accusato di violenza sessuale | Mi ha toccata nelle parti intime

Una donna ha denunciato perun60enne di Acquanegra, nel mantovano, dal quale si era recato per un continuo dolore al collo. Secondo il racconto della donna lo specialista avrebbe abusato della sua posizione per toccare le sue.La denuncia perCome riferito dalla Gazzetta di Mantova è iniziato ieri 23 gennaio il processo aldi. Nel corso dell’udienza sarebbero stati ascoltati un medico legale, chiamato dalla difesa, e l’imputato che ha respinto al mittente tutte le infamanti accuse che gli sono state rivolte. In aula era presente anche Elisa Ghizzi del Foro di Mantova, avvocato di parte civile, che ha cercato di dimostrare che la sua cliente non conosceva ile quindi non aveva alcun motivo di denunciarlo.