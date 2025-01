Thesocialpost.it - Fede e politica. I sogni muoiono all’alba

Leggi su Thesocialpost.it

Nel 1960 Indro Montanelli scrisse una pièce teatrale per il milanese Teatro delle Novità. Titolo I. Sottotitolo Commedia in 2 tempi. In realtà più che una commedia era un dramma. Ambientato a Budapest, alla vigilia del 4 novembre 1956, quando l’Armata Rossa occupò l’Ungheria per schiacciare la rivoluzione libertaria contro il regime comunista. Riduzione teatrale anche per Qui non riposano, il romanzo pubblicato prima in Svizzera e poi a Milano nel 1945. Il giornalista toscano amava il teatro. E amava portare sul palcoscenico anche i suoi reportage. Nel 1960 va in Israele e ne nascerà Kibbutz, dramma in tre atti. Poi tanti altri. Nel 1961 Idiventerà un film, per la regia di Mario Craveri, Enrico Gras e dello stesso Indro. Straordinaria l’interpretazione di Lea Massari, senza dimenticare almeno Aroldo Tieri e Renzo Montagnani.