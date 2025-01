Family Run & Friends la due giorni podistica per tutti ideata da Napoli Running

Leggi su Ildenaro.it

Si torna a correre con Fondazione Laureus Sport for Good Italia! La prima occasione del nuovo anno per promuovere lo sport come strumento educativo e di benessere psico-fisico per i giovani in difficoltà sarà laRun, la passeggiata adatta ada, che sabato 22 febbraio aprirà la duedellaCity Half Marathon in programma il giorno successivo, domenica 23 febbraio. Nella corsa non agonistica, accanto alla Fondazione scenderà tra le strade del capoluogo partenopeo anche l’atleta tedesco Boris Becker, ex numero 1 al mondo di tennis e Academy Member Laureus, che prima di cominciare la passeggiata si ritaglierà un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti. Scarpe allacciate e pettorina indossata? Non resta che riunire la famiglia e gli amici per condividere due divertenti giornate all’aria aperta da dedicare alla pratica sportiva e alla solidarietà.