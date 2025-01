Tpi.it - Evasione da film al carcere di Ancona: pluriomicida scappa dopo aver buttato la spazzatura

Leggi su Tpi.it

Undi 44 anni, Xhevdet Plaku, è evaso daldied è tutt’ora ricercato dalle forze dell’ordine di tutta Italia. La fuga è avvenuta nel mattino di ieri, giovedì 23 gennaio: Plaku ha fatto perdere le proprie tracceessere uscito dalla casa circondariale per andare a buttare la.L’uomo, di nazionalità albanese, condannato per due omicidi e con altri gravi accuse a carico, era detenuto da un anno e mezzo per scontare una pena per spaccio. Pena che era in scadenza, tanto che tre mesi fa gli era stato concesso dal direttore deldi svolgere lavoro all’esterno della struttura senza scorta (beneficio concesso sulla base dell’articolo del 21 dell’ordinamento penitenziario).Plaku aveva l’incarico di svolgere le pulizie della caserma degli agenti della Polizia penitenziaria e degli uffici di direzione.