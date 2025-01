Lanazione.it - Etruschi e Romani, zoom sull’archeologia

GROSSETOe Maremmani, oggi alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 si terrà il convegno del ciclo Incontri con le voci dell’archeologia, con ingresso libero e gratuito. Il tema sarà appunto ", Maremmani: fatti archeologici e narrazioni mitologiche", per un evento organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana. Relatore sarà il professor Franco Cambi, ordinario di Metodologie della Ricerca Archeologica, Archeologia dei Paesaggi del dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e presidente del corso di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale.