Esce di casa e scompare nel nulla a 14 anni | allarme in Italia le disperate ricerche

ina seguito della scomparsa di una ragazza di quattordici, che risulta al momento svantia nela Ferrara. Si chiama Desy Fioravanti e vive con la sua famiglia proprio nella città dell’Emilia-Romagna, dove è nata il 10 novembre del 2010. Leggi anche: Venti forti e alluvioni, è in arrivo una tempesta: le previsioni per i prossimi giorniL’adolnte, stando alle prime informazioni, si sarebbe volontariamente allontanata dallain cui vive con la famiglia nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio, senza lasciare messaggi e senza rivelare dove sarebbe andata.I carabinieri, che la stanno cercando, hanno diffuso una sua foto. La richiesta, in caso di avvistamenti o informazioni utili, è quella di contattare subito il 112.L'articolodinela 14in, leproviene da The Social Post.