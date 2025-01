Pronosticipremium.com - Empoli-Bologna, il pronostico di Serie A: attenzione al GOL, bella la combo multigol

Messi da parte gli impegni delle coppe europee, tornano ad essere protagonisti i campionati nazionali, con laA che vivrà in questo weekend la sua ventiduesima giornata. Ad aprire le danze sarà la sfida di stasera tra Torino e Cagliari, mentre domani, sabato 25 gennaio, saranno tre le partite in programma. Oltre a Como-Atalanta e Napoli-Juventus, in chiusura, alle 20.45, ci sarà, con punti importanti in palio per gli obiettivi delle due formazioni.Deve riuscire a rialzare la testa l’, che arriva a questo importante appuntamento in un momento decisamente complicato della propria stagione. Sono infatti cinque le sconfitte rimediate nelle ultime sei partite, che ha avvicinato pericolosamente la zona retrocessione, distante una sola lunghezza. Servirà dunque una prestazione d’orgoglio prima ancora che di qualità per rispondere alle difficoltà di queste settimane.