Emilia Pérez fa la storia agli Oscar 2025 | Karla Sofía Gascón prima attrice apertamente trans nominata

ha ricevuto la candidatura come migliorprotagonista, il musical di Audiard guida le candidature con ben 13 nomination. Dopo i Golden Globes,riscrive anche ladegli, diventando lacandidata a migliorprotagonista. La 52enne spagnola se la dovrà vedere con le altre candidate Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) e Fernanda Torres (I'm Still Here).è nominato in tredici categorie, tra cui miglior film, miglior regista (Jacques Audiard), migliorenon protagonista (Zoe Saldaña), migliore sceneggiatura non originale e miglior lungometraggio internazionale. Il nome diè stato un punto fermo nella lista dei candidati ai premi in questa stagione.