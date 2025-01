Tpi.it - Elodie: “Sono di sinistra ma non voto Schlein. Non ha carisma, a differenza di Meloni”

: “dima non, non ha”Protagonista del prossimo Festival di Sanremo 2025, con il brano Dimenticarsi alle 7,parla della sua vita professionale e privata.Intervistata da La Repubblica, la cantante afferma: “Mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso. Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto”.L’interprete aggiunge: “La fama arriva e se ne va, il successo arriva e se ne va, i soldi e la bellezza arrivano e se ne vanno e la stessa cosa fa la vita. Oggi stiamo dritti e domani ci ritroveremo orizzontali, mi godo questo bellissimo periodo con la consapevolezza che un giorno finirà”.“Speriamo il più tardi possibile però, se dovesse finire domani mi roderebbe tanto – aggiunge– Perché la verità è dritta e non la puoi agghindare.