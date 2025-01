Ilrestodelcarlino.it - El Trio e i musicanti di S.Crispino

Ele idi Sansaranno i protagonisti del venerdì sera proposto dal teatro Socjale di Piangipane, Uniti da un’amicizia di vecchia data e dalla passione per il blues, gospel blues e funk, Mecco Guidi (all’organo hammond, già al fianco di Mario Biondi e Raphael Gualazzi), Nicola Peruch (tastiere, ha suonato con Zucchero e Cesare Cremonini) e Matteo Monti (batteria, anche lui già visto a fianco di Cesare Cremonini) hanno creato ’El’: un progetto che tra composizioni originali e classici rivisitati esplora il mondo del gospel blues fino a spingersi nel funk e nel rhythm and blues. Ospiti della serata saranno idi San(nella foto) che con la loro travolgente energia si inseriranno nelle composizioni delper far scatenare tutto il Socjale. Inizio concerto alle 21.