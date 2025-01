Ilrestodelcarlino.it - E domani si festeggiano i 50 anni del Liz Bar

Si prepara a spegnere le cinquanta candeline il Liz Bar, in cui è in programma –a partire dalle 18 – una festa per celebrare il mezzo secolo di attività. È l’unico "american bar" storico delle Marche dove chi lo ha creato, e ovvero Enzo Chionne, è ancora saldamente dietro al bancone con la sua giacca bianca e uno stile raffinato inconfondibile. A dire il vero la festa partirà alle 7 del mattino e proseguirà fino all’orario di chiusura delle 21.30. Ma l’evento clou è previsto a metà pomeriggio, quando si terrà un brindisi in presenza di amici, clienti e delle tante autorità invitate, per celebrare un viaggio partito nel 1975 e che continua all’insegna della famiglia e dell’immutata qualità. Diciamocelo: chi non è mai transitato in quell’iconica attività all’angolo tra le vie XXV Aprile e Marini per un caffè, una colazione o un aperitivo con un cocktail o un long drink speciali? Attività, si ricorderà, intitolata alla diva di Hollywood, Liz Taylor, scomparsa nel 2011, e che Enzo conobbe quando lavorava in un albergo italiano.