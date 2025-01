Liberoquotidiano.it - Dopo il silenzio, Franceschini torna su Repubblica: "Aiuto, si è perso". Una intervista sconcertante

Leggi su Liberoquotidiano.it

In primo piano a Occhio al caffè, la rassegna politicamente scorretissima di Libero, c'è la politica internazionale. "In videocollegamento con Davos Donald Trump ha parlato sparando a palle incatenate con l'Unione europea e tutto questo diventa crisi isterica sui giornali italiani. Scendono in campo Cazzullo, Mario Giro di Sant'Egidio, Claudio Cerasa. Immaginate la preoccupazione alla Casa Bianca", ironizza il direttore editoriale di Libero di Daniele Capezzone. A Davos ha parlato anche Milei, "con un intervento coraggiosissimo e articolato dal punto di vista liberale classico e libertario. Ha detto 'non sono solo', inserendo anche Trump, Musk e Meloni. E poi c'è Netanyahu che ha difeso Musk per la faccenda francamente ridicola del braccio alzato". E l'Unione europea? "Dà l'impressione di vivere in un altro mondo.