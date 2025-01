Metropolitanmagazine.it - Dopo 80 anni suonerà di nuovo a Bari il violino di Dachau per la Giornata della Memoria

Apparteneva al deportato italiano Manzi il famosodi, sopravvissuto ai campi di concentramento.80la sua melodia riancora, in occasione. L’evento si farà grazie alla collaborazione tra il Conservatorio Niccolò Piccinni die la Dondazione Istituto di letteratura musicale concentrazionaria di Barletta. A collaborare anche la Soprintendenza Archivistica e BibliograficaPuglia.80diildi– ph: pinterestLo straordinario e commovente concerto si terrà nell’ambito dell’evento ‘Conservare la’, previsto per il 29 gennaio alle ore 20. La location è l’auditorium Nino Rota proprio a. Qui la Rassegna si dividerà tra matinée e serale, coinvolgendo docenti e studenti del conservatorio, e non solo.