Gamberorosso.it - Donald Trump: "Dazi all'Italia? Vedremo, Meloni mi piace molto". E il mondo del vino spera

Leggi su Gamberorosso.it

Il presidente degli Stati Unitifa i primi passi indietro rispetto agli annunci che per settimane hanno fatto presagire a una guerra commerciale sia con la Cina sia con l'Europa. Il tycoon infatti sembra essere alla ricerca di dialogo in politica estera, in primis con Cina e Corea del Nord, citate dal neo presidente in un'intervista rilasciata a Fox News in cui ha spiegato che preferirebbe non imporrea Pechino, sostenendo che sia possibile trovare un accordo con il leader cinese Xi Jinping, mentre, sul fronte di Pyongyan,torna a parlare di Kim Jong-un, "persona intelligente" per il magnate americano. Ma anche l'potrebbe tirare un sospiro di sollievo sul fronte dell'export verso gli Stati Uniti: «miche succede», ha risposto il presidente Usa a chi gli chiedeva se avrebbe risparmiato all'l'inasprimento deiminacciato all'Europa.