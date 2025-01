Unlimitednews.it - Djokovic si ritira dopo un set, Zverev in finale a Melbourne

Leggi su Unlimitednews.it

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alexanderè il primo finalista degli Australian Open e attende ora uno fra Jannik Sinner e Ben Shelton. E’ durata un solo set – vinto dal tedesco al tie-break 7-5 – la semicontro Novak, costretto al ritiro.avrà così la terza chance in carriera di vincere uno Slamle finali perse agli Us Open (2020) e al Roland Garros (2024).“Ho fatto tutto il possibile per gestire l’infortunio – le parole disul problema alla coscia sinistra che lo aveva già condizionato contro Alcaraz – I farmaci e, credo, la fascia e il lavoro di fisioterapia un pò mi hanno aiutato oggi. Ma verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore, troppo da gestire per me, non potevo continuare in quel modo. Unsfortunato, ma ci ho provato”.