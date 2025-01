Liberoquotidiano.it - Djokovic, l'ultimo drammatico scambio: errore clamoroso, è il segnale del ritiro | Video

Il pubblico della Rod Laver Arena questa volta ha lasciato gli spalti con gli occhi sgranati e l'espressione incredula. La partita a cui ha assistito era la semifinale di uno dei quattro grandi Slam eppure è durata solo un set per 1h21' di gioco. Come mai? Perché Novak, dimostrando di non aver mentito sulle sue precarie condizioni nei giorni seguenti alla vittoria contro Alcaraz, si è dovuto ritirare al termine del 7-6 in favore di Alexander Zverev. Il problema alla coscia sinistra, quel maledetto strappo muscolare, lo ha tormentato ed il serbo non ce l'ha più fatta, alzando bandiera bianca. Dalle tribune sono piovute critiche e qualche fischio di troppo e lo stesso tennista tedesco, ora in finale, ha difeso Nole: "Non fischiate un giocatore che si infortuna,ha dato tutto al tennis per vent'anni".