DIRETTA Serie A Torino-Cagliari 0-0 | occasione Karamoh LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande’ tra i granata di Vanoli e i rossoblu di Nicola in tempo realeIlospita ilnell’anticipo del venerdì che apre la ventiduesima giornata del campionato diA, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da appena due punti in favore dei piemontesi che saràdall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.Vanoli e Nicola, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI granata di Paolo Vanoli – privi dello squalificato Dembele – hanno aperto una striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro l’Udinese e proseguita con Parma, Juventus e Fiorentina. E’ tempo di tornare alla vittoria che, davanti al proprio pubblico, manca addirittura da tre mesi: era la nona giornata contro il Como.