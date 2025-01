Superguidatv.it - Daudia, dal successo di “Jerusalema” al singolo “Rivoluzione” che anticipa l’album “Il nostro tempo” – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Si intitola “”, ed è il nuovoin italiano, del duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale che creano, grazie all’armonizzazione delle loro voci e all’utilizzo di strumenti quali ukulele, chitarra acustica e pianoforte, sonorità originali e fortemente riconoscibili. “” è un brano upbeat dalle sonorità elettropop, caratterizzato da armonizzazioni inedite e originali chel’uscita del loro album, “Il”.Claudia e Davide, in artedopo aver partecipato a diversi talent all’estero, tra cui X Factor UK, pubblicano, nel 2020, una versione inedita di “” che totalizza in poche ore più di 5 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme streaming, permettendo loro di tenere numerosi concerti negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles e New York, dove continuano a esibirsi e a trascorrere la maggior parte del loro