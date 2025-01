Lettera43.it - Darwin day: perché si celebra il 12 febbraio

Il 12, in occasione dell’anniversario della nascita di Charles, siilDay, una ricorrenza dedicata al celebre naturalista inglese che ha rivoluzionato il pensiero scientifico con la sua teoria dell’evoluzione. Nato nel 1809 a Shrewsbury,è oggi considerato uno dei più grandi biologi della storia, grazie a un lavoro che ha posto le basi per comprendere la diversità della vita sulla Terra e i meccanismi che ne regolano lo sviluppo. IlDay è stato istituito per commemorare l’uomo che, con la sua avanguardistica teoria sull’evoluzione delle specie, ha influenzato profondamente la scienza e il pensiero moderno. L’origine di questazione risale al 1882, anno della sua morte, ma è stato soprattutto nel XX secolo che la giornata ha assunto un carattere globale, coinvolgendo scienziati, appassionati e istituzioni culturali in tutto il mondo.