Metropolitanmagazine.it - Dario Costantini, chi è il nuovo ricco fidanzato di Adriana Volpe: “Vedo la luce dopo l’inferno”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nell’intervista con Silvia Toffanin, qualche mese fa,ha condiviso con emozione uncapitolo della sua vita sentimentale. Per la prima volta ha rivelato l’esistenza di una relazione con, un imprenditore piacentino di successo che ha saputo conquistarla in un periodo particolarmente complesso della sua vita. «Galeotto è stato il lavoro» ha confessato, con un sorriso che raccontava più di mille parole. Con, l’ex conduttrice ha riscoperto una serenità che sembrava perduta, e per la prima volta ha svelato ai media quanto questo uomo riservato e di grande umanità sia riuscito a farla sorridere die l’amore con, tutto è nato in televisione“Ero chiusa a riccio e non ero aperta all’amore. Credevo di non averne bisogno.