Dalla tragedia all’Eurovision | La storia di Yuval Raphael | sopravvissuta al massacro di Hamas

Rappresenterà IsraeleSong Contest 2025 dopo essere scampata all’attentato del 7 ottobre 2023. LadiPer riuscire a sopravvivere all’attentato che per molti suoi compaesani ha significato la fine della propria vitasi è finta morta per otto ore, completamente immobile tra i cumuli di cadaveri e così è rimasta fino all’arrivo dell’esercito, che l’ha salvata. A distanza di poco più di un anno da quell’evento così traumatico, che segnerà per sempre la sua vita, la 24enne rappresenterà Israele al prossimo Eurovision Song Contest.Ladial(cityrumors.it / Instagram @)Nella serata di mercoledì 22 gennaio,ha trionfato nel reality show “Hakochav Haba” (Rising Star) e ha conquistato quindi il palco dell’ESC: a maggio, rappresenterà la propria nazione a Basilea.