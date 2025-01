Iodonna.it - Da Schiaparelli a Chanel fino a Ralph Lauren, gli ultimi riferimenti di stile per essere l'invitata perfetta alle cerimonie di fine Inverno e inizio Primavera

Leggi su Iodonna.it

la più chic, sfoggiando una grande personalità e tutto il carisma dell’esperienza. Missione impossibile? Assolutamente no. Lo dicono le sfilate Autunno-2024/2025 da cui rubare idee e outfit per sapere come vestirsi ad un matrimonio a 60 anni. Una manna di ispirazioni per i look eleganti nel periodo di transizione dalla stagione fredda alla. Scarpe e pochette: 5 abbinamenti da cerimonia X Giocando con i colori virali di stagione, puntando sui modelli che fanno sentire a proprio agio.