Da Putin un bluff sulla pace in Ucraina: per avviare i negoziati pretende lo stop all'adesione di Kiev nella Nato e che Zelensky lasci il potere

Dopo le reciproche aperture di Donald Trump e Vladimira riprendere un dialogo volto a chiudere la guerra in, lo zar getta la maschera e inizia a dettare le proprie condizioni. A spiegare quali siano i paletti che il presidente russo ritiene “invalicabili” è il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko. Secondo il diplomatico, la prima condizione è che un eventuale accordo diincluda “precise garanzie che escludano l’adesione dell’alla”, considerata una delle cause scatenanti del conflitto. La seconda condizione, invece, rischia di far naufragare iancora prima che inizino.Come spiegato da Grushko, “è opportuno premettere che” non è democraticamente legittimato e “non può fare un accordo”, poiché lui stesso “ha vietato icon un decreto”.