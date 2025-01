Cosa è successo negli spogliatoi | Motta-Vlahovic scintille Juve

Leggi su Sportface.it

Dopo ilcontro il Milan di Sergio Conceicao, lantus è tornata a pareggiare per l’ennesima volta in questa stagione. Lo 0-0 contro il Club Brugge ha nuovamente deluso tutti, ancor di più la prestazione a dir poco scialba.C’era grande speranza dopo l’importante vittoria contro i diavoli in Serie A, tuttavia la gara di Champions League contro i belgi è stata una gara praticamente senza precedenti. Bisogna tornare indietro al 2012 per trovare un’altra partita di Champions con un solo tiro nello specchio (Lille – Bayern Monaco), ma quel che è peggio è che i bianconeri sono apparsi ancora una volta senza grandi idee.Giuntoli sta chiudendo dei colpi importanti per gennaio, ma l’impressione è che non siano i singoli a fare la differenza, come d’altra parte è stato riconfermato proprio in Champions League.