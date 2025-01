Ilrestodelcarlino.it - Coro dell’Antoniano, Sabrina Simoni spiega in un post i motivi dell’addio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 gennaio 2025 -è intervenuta con un lungosulla sua pagina Facebook perre il proprio addio - reso noto nei giorni scorsi dal sito dello Zecchino d'Oro - alla direzione del Piccolodell'Antoniano. Direzione assunta nel 1995, anno della scomparsa di Mariele Ventre. “Ogni azione deve essere in armonia con i miei valori” "Ogni passo compiuto durante questi 30 anni - ha scritto sui social - è stato guidato da una visione e da un profondo rispetto per ciò in cui ho sempre creduto; per me è fondamentale che ogni azione sia in armonia con i miei valori, con l’equilibrio che ho cercato di costruire nel tempo e la sintonia di intenti che ho respirato, vissuto e sentito per molto molto tempo. Quando questo equilibrio viene meno - prosegue -, sento la necessità di fermarmi, riflettere e continuare perseguendo punti fermi in cui rispecchiarsi in modo autentico.