Coppa De Vitis rincuora il Rimini | È mancata soltanto la zampata

"Volevamo andare a Trapani e giocare una grande partita. Lo abbiamo fatto". Non è una domanda ma è una certezza quella espressa da Alessandro Dedopo il pareggio nella semifinale d’andata diItalia in Sicilia. "È stata una partita piena di agonismo – dice il centrocampiista prestato alla difesa – L’andata di una semifinale è sempre una partita delicata, perché comunque si sa che c’è anche la partita di ritorno". Insomma, una sfida da pensare in 180 minuti e proprio da questo punto di vista per i biancorossi in Sicilia mercoledì sera è stato importante non perdere, nonostante il rammarico di non aver provato a vincere. "Abbiamo giocato con grande maturità, abbiamo creato gioco nel primo tempo, nella prima mezzora secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, e anche all’inizio del secondo tempo, giocando palla a terra, venendo fuori anche da situazioni di pressing del Trapani in maniera molto pulita e ordinata, quindi siamo contenti.