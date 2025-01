Lanazione.it - "Contro Novara dimostreremo tutto"

PERUGIA All’orizzonte c’è un nuovo appuntamento interno di serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che domenica ospiterà, terza forza del campionato. Beatrice Gardini, schiacciatrice: "La partita conè importante. Loro verranno per fare risultato pieno, ma noi siamo convinte di poter fare bene. È un’altra occasione, come tutte quelle che restano da qui alla fine, per dimostrare la bontà del lavoro che stiamo facendo. Sono un po’ rammaricata, perché durante la settimana lavoriamo molto bene ma la domenica però non riusciamo sempre ad esprimere il nostro potenziale.speriamo di raccogliere i frutti anche del lavoro delle precedenti settimane". La lotta per la salvezza si fa sempre più incandescente, in classifica Firenze, Perugia e Cuneo sono appaiate a quota 14 punti, Roma è dietro a 13 e Talmassons 10.