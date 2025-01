Ilnapolista.it - Conte era storicamente portato alle ripartenze, oggi è più offensivo di Thiago Motta (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Domani18 si gioca al Maradona il big match tra il Napoli e la Juventus. La squadra diè ormai una realtà consolidata in campionato. Come scrive ladello Sport, “l’orologiaioormai ha messo a punto il suo carillon da scudetto”. Non si può dire lo stesso die della sua Juventus. Lo spiega il quotidiano con Luigi Garlando.Leggi anche: Giuntoli voleva destabilizzaredicendo che il Napoli era favorito, invece fu profetico (Repubblica)Il Napoli diha un baricentro più alto diScrive la:L’orologiaioè ancora al tavolo da lavoro, con in mano l’ingranaggio Koopmeiners che non sa bene dove collocare, tra mediana e trequarti, per farlo finalmente rendere a livelli bergamaschi. Thuram ha fatto buone cose, anche se non con la continuità di Anguissa.