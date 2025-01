Ilfoglio.it - Consigli a Giorgia Meloni

Suggerirei alla Premierla scelta più malleabile di tutte: un libro di poesie. I libri di poesie si possono interrompere e ricominciare senza temere le conseguenze dell’incostanza, spezzettare, smontare, riassemblare, iniziare da dove ci diverte di più e finire quando ci diverte di meno; si possono chiudere per partecipare, supponiamo, a una conferenza stampa, riaprire a microfoni spenti e riprenderanno a dire la verità così come stavano facendo prima che non si avesse più tempo per cercarla tra le loro pagine, ma nel lavoro, nelle cose, dove non si trova mai. La poesia è un’epifania del vero. La poesia, poi, si adatta, è la sua prima missione. Si adatta due volte: prima all’ispirazione dell’autore, per plasmare il suo pensiero dandogli un’apparenza linguistica, poi al lettore, per fornirgli dei sensi universali con cui spiegare i suoi propri angoli accartocciati.