Calciomercato.it - Colpo Gimenez, l’attacco del Milan cambia volto: la scelta su Morata e Abraham

Il punto della situazione in casa rossonera. Il reparto offensivo del Diavolo è pronto ad accogliere il grande centravanti. Futuro segnato per lo spagnolo e l’ingleseIl 2025 sarà l’anno del grande centravanti. In casanon si può più rimandare unche sarebbe dovuto essere messo a segno già l’estate scorsa.del: lasu(LaPresse) – Calciomercato.itNaufragata, però, la trattativa per Joshua Zirkzee, la dirigenza rossonera ha deciso di mettere le mani prima su Alvaro, poi su Tammy, scaricando Luka Jovic, che ad agosto aveva avuto il via libera ad indossare la maglia numero 9. Al 24 gennaio lo spagnolo e l’inglese hanno raggiunto il misero bottino di sei gol a testa, per un totale di dodici reti. Le difficoltà sono emerse soprattutto in Serie A, dove ilsta faticando terribilmente a battere le squadre che arrivano a San Siro per difendere il pareggio.