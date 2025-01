Gossipnews.tv - Colpo di Scena Isola Dei Famosi: La Condurrà Proprio Lei!

Leggi su Gossipnews.tv

L’deitorna in primavera con un cambio di conduzione. Ecco di chi si tratta!Le prime indiscrezioni sulla prossima edizione de L’deistanno già facendo discutere. Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti dell’ultima stagione, il reality show è pronto a tornare in primavera su Canale 5. La grande novità riguarda la conduzione: Mediaset sembra intenzionata a rinnovare il volto del programma, scegliendo una nuova guida per il format che negli anni ha fatto parlare di sé.Dopo il passaggio di testimone da Simona Ventura (ai tempi della Rai) ad Alessia Marcuzzi, fino a Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, il nome più quotato per la prossima stagione è quello di Veronica Gentili, giornalista e conduttrice affermata. L’indiscrezione arriva da TvBlog, che sottolinea come Gentili sia in cima alla lista delle preferenze dei vertici Mediaset.