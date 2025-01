Thesocialpost.it - Claudio Marchisio ricorda il suo amico Davide Grandin: “Morì di cancro a 17 anni, mio figlio si chiama come lui”

, ex simbolo della Juventus, oggi imprenditore e opinionista, si distingue anche per il suo impegno socialesostenitore della Fondazione Airc per la ricerca sul. Dietro questa dedizione si cela una storia personale toccante legata all’, scomparso prematuramente a causa di un tumore.Leggi anche: Chirurgo contrae ilda un paziente che stava operando: caso unico nel suo genereUn legame indissolubileEra il 2003 quando, entrambi sedicenni, condividevano i banchi dell’Istituto Vittone e la passione per il calcio. Mentreera già nelle giovanili della Juventus,giocava nel Chieri. Tuttavia, un’estate spensierata si trasformò in tragedia quando un dolore al ginocchio portòa una diagnosi devastante: un tumore alle ossa.