Laspunta.it - Cisterna, aperto il centro di prima accoglienza. Ospiterà fino a marzo 8 persone.

Leggi su Laspunta.it

Haieri notte aildi prontaper lesenza dimora, e resteràal 312025.Il Sindaco diValentino Martini ha firmato l’ordinanza che dispone l’notturna per 8in condizioni di grave marginalità, ovvero povertà estrema, emarginazione e isolamento sociale, e senza dimora, da tutto il territorio del Distretto sociosanitario LT1 che concomprende Aprilia, Cori e Rocca Massima.Ildi prontagestito dal Consorzio Parsifal, già gestore del Pronto Intervento Sociale, è finanziato con fondi nell’ambito della programmazione distrettuale per il rafforzamento del pronto Intervento Sociale del Distretto LT1.“L’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover agire per accogliere lesenza dimora garantendo, oltre la mera assistenza abitativa, l’accompagnamento delleper favorire il loro reinserimento sociale affinché possano tornare a guardare ancora una volta con fiducia alla vita” hanno dichiarato il Sindaco diValentino Mantini e l’assessora al welfare e alle politiche sociali Stefania Krilic.