Ciclismo, Valverde nuovo ct della Spagna. Ma Freire non ci sta

Roma, 24 gennaio 2025 – Le ufficialità del caso ancora non ci sono, ma Alejandrosi avvia a diventare ilct: non senza polemiche interne. Le dichiarazioni die l'attacco diLa carica lasciata vacante da Pascual Momparler sembra dunque in procinto di andare all'ex campione iridato, che senza badare alla scaramanzia ha già commentato l'imminente investitura pensando addirittura già ai Mondiali in Ruanda. "Ci stiamo lavorando da un po' e, in generale, davanti avremo quattro anni di duro lavoro. Abbiamo a disposizione tanti buoni corridori, quindi sento di arrivare al momento giusto. La stagione però è ancora lunga e tutti avranno il tempo di mettersi in mostra". Ilct in pectore ha le idee chiarissime, così come le ha Oscar, che ai microfoni di As non ha nascosto la propria delusione per un ruolo che pensava di avere nelle sue mani.