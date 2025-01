Oasport.it - Ciclismo in lutto: Sara Piffer ci ha lasciati a 19 anni

Una notizia terribile., promessa del, è morta questa mattina all’età di 19a causa di un terribile incidente avvenuto durante una sessione di allenamento. Il fatto è emerso nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, generando forte sgomento.Da quanto si apprende la tragedia sarebbe avvenuta in Via Cesare Battisti, una strada che collega Mezzocorona e Mezzolombardo, comuni della Provincia di Trento. Qui un’auto, guidata da un uomo della zona, provenendo dalla parte opposta della carreggiata avrebbe centratonel tentativo di un sorpasso. Nell’incidente è stato coinvolto anche il fratello di, Christian, il quale però ha riportato delle ferite non preoccupanti.Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia stradale e i soccorsi del 118. Gli operatori sanitari, allertati dalle condizioni gravissime rilevate sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare.