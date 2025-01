Liberoquotidiano.it - "Ci tratta molto male": Trump si scaglia contro l'Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Dal punto di vista dell'America, la Ue ciin modoingiusto,. Hanno una tassa elevata che conosciamo, una tassa sul valore aggiunto, ed è una tassasostanziosa. Non accettano i nostri prodotti agricoli, praticamente non li accettano, e non accettano le nostre automobili. Eppure ci inviano milioni di automobili. Impongono dazi sui prodotti che vogliamo esportare". Lo ha detto il presidente Usa Donaldparlando in video collegamento al forum di Davos. "Come ho detto, abbiamo centinaia di miliardi di dollari di deficit con la U, e nessuno ne è contento. Faremo qualcosa al riguardo, ma nessuno è soddisfatto di questa situazione", ha spiegato il capo della Casa Bianca.