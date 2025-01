Juventusnews24.com - Christillin non ha dubbi: «Tra Napoli e Juve c’è un divario notevole. Conte? Oggi ha un solo pensiero»

Intervenuta a Radio Kiss Kiss Evelina Christillin ha parlato così in vista del big match tra Napoli e Juventus. Le sue dichiarazioni.

CHRISTILLIN – «Stavolta tra Napoli e Juventus c'è un divario notevole. Immagino che Conte ci tenga molto a battere la sua ex Juventus. Conte è un mio caro amico, non potrei mai parlarne non bene. Entrai in UEFA l'anno in cui Antonio allenava la nazionale ed andavo a seguire le gare in Francia dell'Italia dov'è riuscito a spremere sangue dalle rape. Uscimmo ai quarti di finale con la Germania al quattordicesimo rigore e quella nazionale non era forte. Osimhen alla Juventus? Non lo so sinceramente, direi che sul mercato la Juventus si sta muovendo bene»