Juventusnews24.com - Chilwell Juve, irrompe una rivale dalla Germania! Sfida in vista all’orizzonte al club di Bundesliga? Ma c’è un problema

di RedazionentusNews24unaper l’esterno!ina quelper l’inglese? Che cosa filtraIl calciomercatomonitora la situazione di Ben, esterno in uscita dal Chelsea che potrebbe diventare un’opportunità in caso di partenza di Cambiaso sempre in direzione Premier League.Come spiega il Sun, sull’esterno inglese ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, che come i bianconeri è però frenato da un aspetto: l’ingaggio. Troppi per entrambe le squadre, infatti, i 6,5 milioni percepiti dal giocatore, che eventualmente dovrebbe ridursi lo stipendio.Leggi suntusnews24.com