Quotidiano.net - Chi sono Adele Dezi e Fiorenza Tessari, new entry in ‘Blackout 2’

Iniziato il 14 gennaio scorso, “Blackout 2 – Le verità nascoste” andrà in onda tutti i martedì sera, in prima serata, su Rai 1 con l’ultimo appuntamento previsto per il 4 febbraio 2024, esattamente una settimana prima che inizi il Festival di Sanremo. Otto gli episodi che compongono questa seconda stagione con la messa in onda di due puntate per ogni appuntamento settimanale. Protagonista assoluto è Alessandro Preziosi, nei panni di Giovanni Lo Bianco per questo titolo che unisce il genere drammatico con l’impianto thriller della trama. In questa seconda stagione, cianche due nuovi ingressi nel cast, con l’arrivo di. Ecco chile due attrici e i personaggi che interpretano nella storia. Chi èL’attrice interpreta il personaggio di Federica Guidi, ispettore dei soccorsi con un passato da infiltrata.