Lettera43.it - Cecilia Sala torna al lavoro, a Kyiv per un’intervista a Zelensky

Leggi su Lettera43.it

Dopo venti giorni di prigionia nel carcere di massima sicurezza di Evinta alconesclusiva al presidente ucraino Volodymyr, pubblicata su Il Foglio. «Back to work», ha scritto sui social la giornalista condividendo un video dalla sua stanza d’albergo a, città che aveva già raccontato nel suo libro Incendi. «Abbiamo parlato del piano di pace che avrebbe in mente il nuovo presidente americano, di fascismi, di Charlie Chaplin, di come la guerra peggiora le persone», ha scrittosui social. View this post on Instagram A post shared by(@: «Bellissimo rapporto con Meloni, è una persona leale e un’amica»Nelle anticipazioni dell’intervista,ha affrontato temi cruciali, tra cui il piano di pace ipotizzato da Donald Trump che «vuole davvero mettere fine alla guerra, ma penso che non abbia chiari i dettagli del piano di pace», ha detto