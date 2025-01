Ilrestodelcarlino.it - C’è la firma, Zannori cavaliere di Porta Tufilla

Mancava soltanto lasul contratto. E’ adesso è arrivata. Come annunciato in anteprima dal Carlino già nel novembre scorso, Mattiaè il nuovodi. "Il comitato di sestiere comunica di aver ufficializzato il rapporto di collaborazione con ilumbro Mattia– si legge, infatti, nella nota ufficiale dei rossoneri –, a cui verrà affidata la lancia rossonera per le prossime tenzoni quintanare. Ildi San Gemini, in questa nuova avventura, si avvarrà della collaborazione tecnica di Massimo Gubbini, che rimane nello staff di scuderia del sestiere". Per, reduce dalla straordinaria vittoria alla Quintana di Foligno dello scorso settembre, che indubbiamente ha rappresentato il successo più imnte della sua carriera, si tratta di una sorta di rinascita.