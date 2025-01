Ilfattoquotidiano.it - C’è ancora spazio per il cristianesimo? Ha risposto una vera cristiana davanti all’imperatore Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’èper ilnella società post-? Per trovare una risposta conviene tornare al sermone pronunciato dalla vescova episcopaliana (anglicana) Mariann Budde dinanzi al presidente.E’ noto che nella loro storia gli Stati Uniti portano una forte impronta religiosa. Alle origini stanno i pellegrini puritani della nave Mayflower, che approdarono nel Seicento sulle coste del Massachusetts fuggendo dall’Inghilterra in nome della libertà religiosa. Questo ha fatto sì che la costituzione statunitense, in nome del medesimo principio, sia laica: cioè vieti esplicitamente di favorire o sfavorire una confessione religiosa. Allo stesso tempo, però, il richiamo all’assistenza divina è sempre stato presente nei riti civili e persino sulle banconote che recano il motto “In God we trust” (Ci affidiamo a Dio).