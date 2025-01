Justcalcio.com - CdS – Araujo rinnova col Barcellona, i blaugrana lo blindano così: i dettagli

2025-01-23 21:40:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport:La Juventus ci ha provato, ma è rimasto ale hato: Ronaldsaràfino al 30 giugno 2031. C’è l’annuncio ufficiale del club catalano, che ha blindato il difensore uruguaiano.Il comunicato ufficiale delIl comunicato ufficiale: “Ile Ronaldhanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del giocatore, legandolo al club fino al 30 giugno 2031. Il difensore centrale ha messo la penna su carta questo giovedì in un evento a cui si sono uniti il ??presidente del club Joan Laporta, il primo vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Deco“.“, nato il 7 marzo 1999, è entrato a far parte dell’FC Barcelona nell’estate del 2018 dal Boston River, Montevideo, iniziando con il Barça B, ma già con l’idea di farlo avanzare nella squadra maggiore.