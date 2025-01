Ilgiorno.it - Caso Malaspina, l’appello: "Potevamo intercettare"

"Utilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali e correttamente individuata la competenza territoriale". Lo ha sostenuto la Procura generale nel processo davanti alla Corte di Appello di Milano contro la sentenza che ha condannato per bancarotta fraudolenta a 12 anni di reclusione Giuseppe, l’imprenditore accusato di avere tentato di salvare il suo impero immobiliare milionario dal fallimento assoldando una ‘corte dei miracoli’ di professionisti, che invece sono stati assolti. E dopo che il Tribunale ha accolto l’eccezione della difesa secondo cui non potevano essere utilizzate nei confronti degli imputati le intercettazioni precedenti al 2 novembre 2015. La scure giudiziaria, permessa da una sentenza della Corte Costituzionale, impone che, se i magistrati indagano su un’ipotesi di reato per cui hanno ottenuto l’ok per le intercettazioni ed emergono altri presunti reati, devono farsi autorizzare le intercettazioni successive e non tenere conto di quelle precedenti.