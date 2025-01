Impresaitaliana.net - Casalnuovo, Giovanni Di Matteo in consiglio comunale al posto di Aniello Di Monda

Disarà espressione della lista “Città Viva”di Napoli.Di, ex presidente dei commercianti in città e da sempre impegnato in politica e sul territorio, succede adDied entra incon la lista “Città Viva”.«Ieri sera ho avuto l’onere e l’onore di partecipare al mio primoda consigliere – diceDi– È doveroso ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino. Ma un ringraziamento speciale lo voglio fare all’amico Espedito Iasevoli che oltre a far riaccendere in me quella passione innata per la politica, ha mantenuto tutti gli impegni presi in partenza. Consapevole che siamo nella parte finale di questa consiliatura, posso solo garantire che metterò a disposizione di questa amministrazione tutto il mio impegno, la mia esperienza e la mia disponibilità, insieme al nostro favoloso gruppo fatto di persone perbene e molto attive sul territorio».