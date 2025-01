Dilei.it - Carlo Conti: “Mia moglie? Ho fatto il ragazzaccio”. E ha seguito il consiglio della Clerici

Siamo abituati a vederlo sempre impeccabile e professionale in tv ma in realtà ancheha avuto i suoi problemi di cuore. O forse dovremmo dire di “dongiovannite”, come l’ha definita qualche anno fa lo stesso conduttore Rai. Il direttore artistico di Sanremo 2025 è felicemente sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 ma arrivare al matrimonio con la creativa è stato tutt’altro che semplice. Basti pensare chel’ha prima mollata e poi ci ha ripensato decidendo di fare un passo indietro. Fino a seguire un preziosodell’amica e collega Antonellaseparato dallaprima del matrimonioè sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, ex costumista Rai che oggi è impegnata come direttrice creativa di un brand sostenibile che ha sede in Toscana.