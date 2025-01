Donnapop.it - Carlo Conti “graziato” da Pier Silvio Berlusconi: niente guerra durante Sanremo, ecco la scelta di Mediaset

Secondo delle recenti indiscrezioni,sarebbe stato “” dala settimana del Festival di. Ma in che senso?Stando a quanto riporta Dagospia,Jr. – attuale AD di– non farebbe alcunaal suo competitor e, dunque, non andrebbe contro la programmazione della Raila settimana del Festival di. Dunque, l’evento presentato da, quest’anno non avrà rivali.dorme sonni tranquilli per il Festival diA quanto pare, il Festival diquest’anno non avrà alcun rivale;non faranno la, puntando a racimolare più share possibile. Ma cosa dice Dagospia?cosa leggiamo sul portale: “Raiset. Il patto di non belligeranza tra Rai e, che fece la fortuna dell’era-Saccà-Masi a inizio 2000”.