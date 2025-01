Ilnapolista.it - Capello: «Il segreto di Conte è il sacrificio di tutti, quando il Napoli perde palla rientrano in undici»

Ildianalizzato da Fabiosulla Gazzetta dello Sport. Domani la squadra diospita la Juventus di Motta. All’andata finì 0-0.Leggi anche:era storicamente portato alle ripartenze, oggi è più offensivo di Thiago Motta (Gazzetta): «La vera aggiunta diè stata la crescita di Neres»Ilprimo in classifica arriva da sei successi: qual è ildi?«L’equilibrio, garantito daldiilin. Così prende pochi gol e non a caso quella azzurra è la miglior difesa del campionato».Nelle ultime settimane è salita pure la produzione offensiva.«Lukaku è la solita boa cui puoi appoggiarti per ripartire, ma la vera aggiunta è stata la crescita di Neres. Il brasiliano è veloce e dà quel tocco di fantasia al solido canovaccio “contiano”».