Lanazione.it - Candelora al Museo: un viaggio tra arte e tradizione al Museo Civico di Sansepolcro

Arezzo, 24 gennaio 2025 –al: untraaldiDomenica 2 febbraio 2025, alle ore 18:00, ildicelebra lacon un evento imperdibile: “al”, un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’in un’atmosfera d’altri tempi. In questa speciale serata, i visitatori avranno la possibilità di scoprire i capolavori delin una luce diversa, quella suggestiva e intima delle candele, che evoca il fascino delle epoche passate e rende l’esperienza museale ancora più emozionante. L’evento vuole essere non solo un momento di celebrazione della, ma anche un invito a riscoprire il valore della storia e della cultura attraverso un’esperienza multisensoriale, pensata per stupire e coinvolgere sia grandi che piccoli.