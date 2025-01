Sport.quotidiano.net - Canarini, parla il centrocampista cipriota. Fermana, Mavrommatis:: "Vittoria fondamentale»

Si sta preparando in vista dello scontro diretto di Isernia domenica prossima la, con il gruppo impegnato a mantenere la testa solo ed esclusivamente in campo lasciando al di fuori altre problematiche seppur rilevanti. Testa dunque fissa sulla trasferta molisana per non gettare al vento quanto di buono è stato fatto nelle ultime due gare contro Ancona e Atletico Ascoli con sei punti all’attivo che hanno dato vigore ad un ambiente che ne aveva un gran bisogno ma soprattutto ad una classifica che oggi fa un po’ meno paura. Ma la parola d’ordine che mister Fabio Brini che stampato a lettere cubitali nella mente dei suoi atleti è continuità, quella che questo gruppo cerca da inizio stagione e che può aver avuto una svolta importante con un successo interno che mancava da 280 giorno, lo scorso aprile in pratica.